„Мисля, че няма да има ново правителство до края на годината, а и не бива. Този парламент започна съществуването си в грях чрез фалшификации. „

Това каза председателят на ПП „Непокорна България“ Корнелия Нинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Нинова правителството, което беше създадено, както и настоящото мнозинство, което можело да се опита да ес прегрупира, било излъгало всички свои избиратели.

„И БСП, и ИТН, и ГЕРБ обещаваха, че никога няма да управляват едни с други. Заедно пък бяха подписали някаква декларация, че са против Пеевски и накрая се събраха всички заедно. Това е абсолютен фалш и лъжа“, каза още гостенката.