Масови протести в столицата и по-големите градове в страната през последните дни доведоха до падането на властта. Днес премиерът Росен Желязков депозира оставката на кабинета. Какво следва и кога да очакваме следващите предсрочни избори?



Пред Нова тв проф. Румяна Коларова заяви, че оставката на правителството е категорична политическа заявка, която ясно посочва, че няма да има преговори за ново коалиционно мнозинство. Политологът прогнозира, че изборите вероятно ще се проведат преди 22 март.

“Това беше категорична заявка, че Борисов фактически е човекът, който доминира в това мнозинство, защото всички видяха, че Делян Пеевски беше изненадан. Така че, предполагам, това има предвид, когато каза, че няма да му се катерят по гърба. Най-вече цялата тази кампания, при която Пеевски беше залепен като етикет… предполагам, че това Борисов много го дразни“, допълни Коларова.

Социологът Елена Дариева коментира, че оставката има силно въздействие върху имиджа на управляващите.

“Въпросът за имиджа и за имиджовата щета наистина е много сериозен. Подаването на оставка беше стратегически ход, защото това беше единственият полезен ход за управляващите, след като мащабните протести показаха, че доверието към тях е изчерпано. Натискът беше твърде сериозен, за да не получи някакъв отговор“, коментира Дариева и допълни, че последствията върху доверието към управляващите трудно ще се преодолеят.

“Според мен се върви упорито към следващите предсрочни избори, доколкото след заявките от страна на политическите лидери, че няма да търсят нова формула в настоящото Народно събрание, това е ясен знак, че след като започне конституционната процедура, се отправяме към нови избори“, поясни Дариева.

Социологът добави, че предизборната кампания отдавна е започнала.