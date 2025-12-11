В Търговище се проведе поредното състезание по спортна стрелба, квалификация за Европейското първенство в Бургас през февруари 2026 година.

Радослав Додов и Марина Друмева, които ще представят Бургас на Държавното първенство през януари, спечелиха златните медали при микс отборите с пушка на 10 метра. След първо място в квалификацията те спечелиха и мача за златния медал срещу треньорката си Петя Луканова, с партньор Тихомир Петров, от СК АП СПОРТ, В. Търново, с убедителното 16 на 10.

Още един златен медал спечели Радослав в индивидуалния старт при юношите до 18 г., като отново стреля над държавния рекорд. Марина Друмева е втора при девойките до 16 г. след малък технически проблем в оръжието.

Другата състезателка, която се подготвя да представи ССК „Бургас“ на Държавното първенство - Ангелина Малчева, е втора при девойките с пистолет до 21 г.

Във финала със жените на пистолет тя спечели и бронзов медал, като се нареди на почетната стълбица непосредствено след европейската шампионка и сребърната олимпийска медалистка.