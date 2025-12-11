След като кабинетът "Желязков" подаде оставка, президентът на България трябва да назначи служебен министър-председател. Последните конституционни промени (от 2023 г.) силно ограничават избора на президента, като той може да избира само измежду няколко конкретни длъжности.

Кой може да бъде назначен?

За служебен премиер могат да бъдат назначени само лица, заемащи една от следните позиции:

Председател на Народното събрание

Управител или заместник-управител на Българската народна банка (БНБ)

Омбудсман или заместник-омбудсман

Началник или заместник-началник на Сметната палата

Най-вероятни кандидати

Рая Назарян (Председател на НС) е най-вероятният кандидат. Тя е първата по ред в конституционния списък и заема най-високата политическа позиция сред допустимите.

Мария Филипова (Заместник-омбудсман) е сериозен втори избор. Позицията ѝ е законово допустима, а нейното назначаване като заместник-омбудсман беше подкрепено от широк политически кръг.

Представител на Сметната палата също има висок шанс. Тази опция беше използвана през 2024 г. (Димитър Главчев) и е възможна, ако президентът търси по-технократски подход за служебен кабинет.

Кандидати от БНБ остават законово валидни, но шансът зависи от тяхната готовност да участват в политическия процес, тъй като често отказват заради експертния си мандат.

Ако парламентът не успее да състави нов кабинет, назначаването на служебно правителство от президента е почти сигурно. Най-логичният и правно издържан избор е Рая Назарян, следвана от Мария Филипова или представител на контролните институции.