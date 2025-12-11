Първата стъпка къз създаването на нова партия от от Движение “Трети март” стана повод за бурни страсти в Несебър. В разпратена покана от името на председателя на движението Тихомир Атанасов до участниците във форума, се посочва, че събранието ще се проведе в комплекс „Мариета палас“ в Несебър на 20 декември. След като това стана публично достояние, изненадващо в хотела са отишли високопоставени представители на РДНСК-Бургас, каза собственикът на комплекса – хотелиерът Венелин Ташев.

„Връчиха ми констативен протокол, в който се казва, че хотелът е бил посетен о работна група, а това не е вярно. Никой, освен тях, не е идвал тук. В документа се казва, че ще бъдем затворени заради “съмнения за нарушена конструктивна цялост”. Общо взето ми кзвата, че при бъдещо земетресение масивната постройка ще се срути. Бях в шах, в паника. Всичко е измислено. Тук са минавали много проверки, хотелът съществува 19 години и никога никой не е казвал, че е опасен за земетресение или пък, че съм нямал документи за строителство. Изтъквали са други неща, но не и такива.“, каза Ташев. На въпрос дали смята, че това е свързано с педстоящия форум на „Трети март“, той каза, че няма от какво друго да е породено това посещение. „Аз не съм член на това движение, при мен дойде негов представител, представи се, попита дали хотела има свободни стаи, конферетна зала, озвучаване и т.н. и го запази. Аз съм търговец.“, каза Ташев. Ега той има рок от една седмица, иначе хотелът щял да бъде запечатан. „Ще обжалвам“, каза предприемачът.

По този повод от движението „Трети март“ излязоха със становище. „Служители на РДНСК-Бургас, които години нанред не забелязаха презастрояването на Българското Черноморие и проспаха трагичното бедствие в курота „Елените“, внезапоно започнаха да демонстрират необичайна активнот. Днес те търсят „под вола теле“, не, за да защитят общестевния, интерес, а да предотвратят появата на нова политическа формация, която явно плаши статуквото. Напомняме ясно и категорично: правото на сдружаване е гартирано от Конституията на Република България.“, се казва в позицията.

На въпрос дали новата партия ще има връзка с президента Румен Радев, Тихомир Атанасов отговори, че ще подкрепя неговата политика, но отказа коментар дали самият Радев има отношение към създаването на формацията.





