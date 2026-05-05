Влюбената поморийка Трифонова беше изгонена тази вечер от "Хелс Китчън". Любовта й със Събков им изигра лоша шета. Вместо да готвят, те се гледаха в очите, разменяха си малки нежности и пречеха на целия отбор. След като провалиха две резервации на месо и риба и всички тичаха да им помагат, накрая двамата се оказаха номинирани. Интересното беше, че всеки беше готов да се жертва за другия и да напусне предаване в името на любовта.

Шеф Ангелов ги оприличи на Ромео и Жулиета, но им напомни, че тази пиеса е трагедия и завършва ужасно. Поне в предаването.

И двамата предложиха да се жертват за другия, но шефът изгони Трифонова.

Събков се обла в сълзи.

Приказката обаче продължава в реалния живот, видно от общите им снимки във Фейсбук.