Картелистите се самосезираха и се самопроверяват!

Огромната безконтролна власт на Големански (от ГЕРБ) и Данаилов (от ИТН) доведе сегашния картел.

Няма конкуренция, защото ДаллБогг е спрян престъпно от една година и приготвен за грабеж - има картел!

Никога регулатор не е блокирал регистрацията на увеличение на капитала на застраховател, освен срещу ДаллБогг, два пъти.

Никога, до сега, регулатор не е организирал престъпно вмешателство в работата на други държавни органи за да блокира дейността на застраховател.

Никога финансов регулатор, до сега, не е организирал картел за изкуствено повишаване на цените на задължителните застраховки, чрез принудителни мерки за потискане на конкуренцията и задушаване на отделен конкурентноспособен застраховател.

Никога регулатор не е обезценявал масово, чрез престъпен натиск върху „независим“ оценител, активите на застраховател - грабежаът е подготвен.

Никога, до сега, регулатор не е сменял “на тъмно”, манипулативно и злонамерено собствената си 10-годишна прогноза за да търси несъстоятелност на застраховател - ДаллБогг няма продажби, няма приходи по престъпно-мотивираните нареждания на регулатора КФН, а продължава да изплаща щети.

Никога друг застраховател не е тероризиран толкова дълго, толкова вредоносно и толкова жестоко по принудителни мерки с безконтролно незабавно действие и неспираем вредоносен ефект.

Картелът днес е закономерен резултат от дейността на Комисията за финансов терор - затова ОСТАВКА и ЗАТВОР за престъпната шайка!

Разпространяването на манипулации, слухове, страхове, прогнози и инсинуации от КФН срещу ДаллБогг — мотивира честните хора да се запознаят с фактите и изразят своето мнение: идват масови протести за ОТСРАНЯВАНЕ и СПРАВЕДЛИВОСТ.

Бандата за грабеж в КФН постави ултиматум на 17-ти април, два дни преди изборите, ИЛИ НИ ПОДАРЯВАТЕ ДаллБогг или го ФАЛИРАМЕ ПРИНУДИТЕЛНО.

Прокуратурата е бавна! Парламентът е на ход!