На 6 май България отбелязва Гергьовден – деня на Свети Георги Победоносец и Деня на храбростта и Българската армия. Това е празник, който съчетава вярата и силата, традицията и дълга, духа и отговорността – символ на смелостта, победата и непреклонния български дух.

По повод празника в Бургас ще се проведе тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, разположен до Военния клуб. Събитието ще започне в 11:00 часа и ще събере граждани и гости на града, които ще имат възможност да отдадат почит и признателност към героизма и саможертвата на българските воини.

Празничната програма ще продължи от 12:30 часа на площад „Атанас Сиреков“, където ще се състои фолклорен концерт на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“ от град Добрич. Със своите изпълнения на традиционни песни, танци и хора ансамбълът ще създаде истинско празнично настроение и ще потопи публиката в богатството на българския фолклор.

Община Бургас кани всички жители и гости на града да се присъединят към отбелязването на този значим ден – с уважение към миналото и с вдъхновение за бъдещето.