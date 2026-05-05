Първите официални правила за телемедицина в България вече са в сила след обнародването на Наредбата за медицинска помощ от разстояние, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

С наредбата се регламентира използването на съвременни технологии за лечение и диагностика, като телемедицината ще може да се прилага само когато е осигурено ниво на безопасност, еквивалентно на присъствен преглед. Решението за дистанционна консултация ще се взема от медицински специалист въз основа на клинична преценка за всеки конкретен случай.

Документът допуска както комуникация в реално време между лекар и пациент, така и отложен обмен на медицински данни. Предвижда се и възможност лечебните заведения да създават съвместни центрове за медицинска помощ от разстояние.

Всички телемедицински услуги ще подлежат на задължително документиране в Националната здравноинформационна система. Всеки електронен преглед ще се вписва в цифровото досие на пациента, което според министерството ще гарантира проследимост на лечението и прозрачност. Контролът върху тези дейности ще се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Новата регулация забранява дистанционното извършване на дейности, при които е необходим задължителен физически контакт, като водене на раждане, установяване на смърт и определени дентални интервенции.

Технологичните изисквания към платформите са насочени към гарантиране на висока степен на киберсигурност и защита на личните данни съгласно европейските стандарти.

С приемането на наредбата се прави важна стъпка към модернизацията на българското здравеопазване и към осигуряване на по-бърз и по-лесен достъп до качествена медицинска помощ независимо от местоположението на пациента, посочват от Министерството на здравеопазването.

Наредба за медицинската помощ от разстояние беше финализирана в началото на април 2026 г.