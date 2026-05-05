Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря от продажба над 500 тона негодни храни и повече от 1,3 милиона яйца през последните два месеца. По данни на институцията количествата са установени при близо 24 000 проверки в страната и на границите.

Агенцията въведе система на кръстосани проверки, при които инспектори от една област работят в друга, за да се избегне местен натиск. Подобна практика беше приложена по Южното Черноморие, където екипи от Стара Загора иззеха над 3,3 тона опасни продукти. От края на февруари до края на април са затворени 75 обекта, сред които кланици, предприятия, магазини и заведения.

От търговската мрежа са изтеглени 220 тона месни продукти, 159 тона млечни и над 116 тона неживотински храни. Най-много нарушения са засечени в граничната област Хасково, откъдето са конфискувани над 227 тона негодна стока. Директорът на БАБХ д-р Ангел Мавровски съобщи, че служителите са подложени на ежедневни заплахи от търговци при акциите.

В област Велико Търново са унищожени над 60 тона месо. Само в незаконна кланица в Дебелец бяха открити 20 тона продукти без документи, а дни по-късно в района беше разкрит и втори нелегален обект с 600 килограма месо. Мащабни нарушения бяха установени и в пловдивското село Радиново, където инспекторите затвориха предприятие с 36 тона развалена стока при нулева хигиена като част от съвместна операция с МВР.

Засилен е контролът и по границите. На ГКПП „Капитан Андреево“ са задържани над 4,5 тона храни без документи, а четири камиона с близо 1,3 милиона яйца са върнати в Турция. Паралелно с това при международна акция в свищовското село Вардим са иззети над 19 тона и 28 000 литра забранени пестициди от складове на земеделски холдинг.

БАБХ продължава работата по ликвидиране на огнища на антракс, бруцелоза и шарка в страната. Въведени са строги превантивни мерки срещу разпространението на шап, след като десетки огнища на заразата бяха регистрирани в Гърция и Кипър. Заради риска е въведен задължителен ветеринарен контрол по южната граница, а последните случаи на болестта у нас са констатирани приз 2011 година.