Президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат на 7 май в 17 часа. "Имам уверението на "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на 8 май и от следващата седмица ще заработи българското правителство", добави държавният глава.

Йотова благодари на парламентарно представените партии и ръководствата на парламенатрни групи и конкретно на представителите на „Възраждане“, че са се отзовали на поканата за консултации при държавия глава. „Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа, че всички дойдоха с вече готови законодателни програми“, добави президентът.

Това е първи коментар на държавния глава след консултациите с представителите на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

Тя посрещна на „Дондуков“ 2 в един ден последователно всички парламентарно представени прати, като започна с „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Оттук насетне парламентарната ролетка предполага връчване на мандат на най-голямата група в парламента, а именно ПБ, които вече обявиха, че тяхното предложение за премиер ще е Румен Радев.