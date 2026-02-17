Танцьор - готвач? Може би звучи невероятно, но точно това е Деси Трифонова, която прекрачи гордо прага на "Хелс Китчън" тази вечер. Момичето от Поморие е доста амбициозно и повечето решения в живота му взема бащата. Трифонови също са известни, тъй като са участвали в "Биг Брадър - фемили".

Таткото е записал малката на танци и тя има стотици награди. Омъжва се млада, има две деца и живее в Белгия. Дългата бащина ръка обаче е върнала семейството обратно в Поморие, за да поемат семейния ресторант. Там Деси се научава и да готви. Сега амбицията й е да спечели предаването и да отвори собствено заведение. Ще сбъдне ли мечтата си? След три месеца ще стане ясно.