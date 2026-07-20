Ако сте се запътили да плажувате в Гърция, непременно се запознайте с най-новия "пакет санкции" - действия, обичайни за нашето Черноморие, може да ви донесат пренеприятни глоби.

Дори не си помисляйте да практикувате воден спорт - каране на падълборд, каяк, уиндсърф или друго, без спасителна жилетка. Отдалечаването на повече от 500 метра от брега при лошо време и бурен вятър освен за безразсъдство се смята и за нарушение и също се наказва с глоба. И влизането в морето с дъска за спорт подлежи на санкция.

Игрите с плажни ракети, ако създават неудобство за останалите плажуващи, може да донесат до 1000 евро глоба.

Високите децибели са строго забранени - за силна музика на плажа наказанието е до 500 евро. Не забравяйте, че в Гърция от 1 април до 30 септември има сиеста - часовете от 15:00 до 17:30 са време за почивка и тишина.

На тръгване почистете мястото, където сте събирали тен, иначе пак рискувате да платите солено. Това се отнася и за замърсяване на морската вода.

От гръцката полиция казват, че продължават да ловят много нарушители на забраната за свободно къмпингуване, и напомнят, че глобата е 300 евро на човек.