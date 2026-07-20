Хората ще могат с един билет да пътуват с различен вид транспорт, например с влак и автобус. Това ще стане след като стартира приложение за мобилен телефон, на което хората ще могат в реално време да виждат движението на всички превозни средства от обществения транспорт в страната, цените за различните пътувания и къде могат да направят прекачване.

За обществено обсъждане е пусната Наредба за информационните системи за планиране и управление на обществения транспорт. Наредбата предвижда всички, които организират обществен транспорт, да подават данни към Национална точка за достъп за разписания, цени, закъснения, очаквано време на заминаване и пристигане.

Към тази единна точка за достъп ще подават и данни за затворени пътища, смущения в движението. Това ще позволи създаването на приложение за мобилен телефон, чрез което всеки човек да направи планове за пътуване, да види движението в реално време, да получи информация за възможните варианти за плащане, къде и как се купуват билети, как може да плати за паркиране в някой град, къде има свободни станции за зареждане на електрически автомобили.

Например чрез локализиране на местоположението на човек, мобилното приложение може да дава варианти за придвижване чрез използване на различен транспорт.