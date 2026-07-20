За два часа контролните органи установиха 13 нарушения извършени от водачи на товарни автомобили в Ямболско, съобщиха от полицията.

Продължава провеждането на специализирани операции насочени към спазване на правилата за движение по пътищата, техническата изправност и и регистрацията на тежкотоварни МПС и теглените от тях и полуремаркета.

В хода на операцията, за около два часа, в участък на път I-7 са констатирани 13 нарушения. Проверени са 28 тежкотоварни моторни превозни средства.

Един от автомобилите е спрян от движение поради констатирана значителна техническа неизправност - разкъсани и износени гуми, а 12 водачи са санкционирани с фиш за установените технически нарушения, съгласно действащото законодателство.

Проверките са извършени по метода „широкообхватен контрол“ от съвместни екипи на ОД на МВР, Областен отдел „Автомобилна администрация“ и Областно пътно управление.