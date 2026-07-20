Това не е двойнственост, това е дилетантство. Когато става дума за изявления, трябва да има обща позиция, която да се изразява ясно от всички - и от премиера, и от външния министър, и от посланиците. Това, което стана, е един откровен гаф, който е роден от дилетантство, каза в ефира на bTV лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева във връзка с информацията, че след изявлението на премиера Румен Радев, че България няма място в Коалицията на желаещите, вчера в Киев външната министърка Велислава Петрова е подписала декларация, с която се подкрепя тази коалиция.

Когато премиерът е казал ясно в Париж, че нямаме място в Коалицията на желаещите, няма какво да прави външната министърка в Киев и после тя и хвалеприказчикът Слави Василев да ни обясняват колко е гениално всичко това, добави Дончева.

"Мисля, че премиерът Радев е формулирал ясна позиция и това трябва да звучи ясно на всички по веригата. След това външната министърка трябва да знае, че няма място в Киев и че след нея няма да ходят за подписка, а че нейното присъствие показва поемане на ангажимент. На такива международни форуми, когато не си съгласен с това, което ще се приеме, ставаш и си тръгваш или въобще не ходиш. Когато няколко неграмотника организират това нещо вместо да питат опитни дипломати, се получава това", посочи лидерът на "Движение 21".

Тя коментира и изказването на министър-председателя Румен Радев от днес, че правителството ще предложи на парламента да разреши пребиваването на американски самолети цистерни на военното летище "Безмер".

Темата със самолетите - няма полубременна жена , заяви Дончева

"Досега имаха няколко месеца да измислят какво да бъде. Това не е НАТО, ние нямаме ангажимент към Америка, както априори имаме към НАТО , половината европейски държави не искат да участват, не знам защо ние искаме да участваме. Хубаво е, че самолетите ще са на гражданското летище, но очевидно, че нанасяните от Иран асиметерични удари застрашават всеки, който участва. Парламентарното мнозинство ще прецени - колко от тях искат да си сложат главите в торбите и колко - не", подчерта тя.

В отговор на въпрос дали вижда битка с олигархичния модел, каквато заявка даде "Прогресивна България" преди изборите, тя заяви:

"Вие виждате ли я? На практика има смяна на караула. Част от силните играчи, които миеха краката на Пеевски, докато беше в силната позиция, сега минаха в другия лагер. Това, което се случва, не са здрави икономически решения и там не се вижда здрав икономически екип, който да работи в полза на държава. Когато си тръгнал да въвеждаш непопулярни мерки, трябва да ги налагаш упорито. Такова нещо не се вижда. Вижда се желание да се харесаме и хората да разберат, че сме направили всичко възможно. Никой не може да защити с неопитност и ширещата се шуробаджанащина. В парламентарната група има семейства - има братя, има съпрузи, има всякакви, има назначения, които не можеш да обясниш по никакъв начин, като например това на Ива Митева като зам.-транспортен министър или здравната министърка, която в предишно правителство е отговаряла за командировъчните на служителите", отбеляза Дончева.

По повод посещението на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в САЩ, по време на което, по думите му, той е предоставил данни за хора, които се опитват да заобикалят санкциите по закона "Магнитски", лидерът на "Движение 21" каза:

"Български министри не трябва да бъдат доносници. За доноси си има хора - има си служители, има агенти. Българските министри ходят да провеждат държавната политика, а не да доносничат".