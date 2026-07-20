Лидерът на „Непокорна България“ и бивш председател на БСП Корнелия Нинова продължава да публикува данни за възнагражденията в ръководствата на държавни предприятия. В своя публикация във Facebook от понеделник тя се фокусира върху енергийния сектор, като изнася данни за 2024 г.

Според информацията, петима членове на Съвета на директорите на „Булгартрансгаз“ са получили общо 1 118 000 лв. за година, което се равнява на 13 309 лв. месечно на човек. В Електроенергийния системен оператор (ЕСО) петима членове на ръководството са взели 1 063 000 лв. годишно.

В списъка са още НЕК с 631 000 лв. за петима души, „Булгаргаз“ – 699 000 лв. за петима, АЕЦ „Козлодуй“ – 592 000 лв. за петима, „Мини Марица-Изток“ – 566 000 лв. за петима, и „ТЕЦ Марица-Изток 2“ – 591 000 лв. за петима души.

Нинова твърди, че през 2023 г. служебното правителство на Румен Радев с премиер Гълъб Донев е премахнало тавана на заплатите в държавните дружества, което е довело до утрояване на някои от тях. „Техните заплати са във вашата сметки за ток, газ, транспорт, стоки в магазина“, коментира тя. Разкритията ѝ идват на фона на обявеното в края на юни намерение на провителството да въведе таван на заплатите на заплатите в ръководствата на държавните фирми.

Лидерът на „Непокорна България“ разказа, че е получила данните след запитване по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до вицепремиера Гълъб Донев. По думите ѝ, от Агенцията за публични предприятия са ѝ отговорили, че следят само 56 от общо 260 държавни предприятия в страната. „Тоест 204 държавни фирми са в зоната на здрача“, пише Нинова.

Преди дни тя обяви данни и за други сектори, според които в ръководството на „Ръководство на въздушното движение“ трима души са получили 848 000 лв. годишно, или по 23 555 лв. месечно. За Борде на "ВиК" холдинг" сумата е 739 000 лв. Нинова, която и преди е критикувала бюджета на управляващите, съобщи, че следващите ѝ разкрития ще са за горския сектор.