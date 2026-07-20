Тежкотоварен автомобил, превозващ фракция, се преобърна на автомагистрала „Тракия" при 311-ия километър в посока София, след като му се спука гума. Катастрофата затрудни движението в засегнатия участък.

Инцидентът станал около 17. 24 часа, когато ТИР-ът, управляван от 47-годишен мъж от Стара Загора, изгубил контрол вследствие на спуканата гума и се преобърнал на пътното платно, като заел средната и аварийната лента.

Водачът е откаран в болницата в Ямбол с общи наранявания.

Към момента движението в участъка се осъществява единствено в крайната лява лента и то само за леки автомобили. Останалите превозни средства се пренасочват по стария път Айтос – Карнобат – Петолъчката.



Инцидентът идва само дни след друга тежка катастрофа на същата магистрала край Карнобат, при която на 10 юли загина 40-годишен мъж, а други двама бяха ранени. Тогава водачът на камиона, причинил катастрофата, твърдеше пред съда, че причината също е внезапно спукана гума, направила превозното средство неуправляемо.