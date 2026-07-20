Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж, шофирал с 4,06 промила алкохол в кръвта. Събраните до момента доказателства сочат, че вечерта на 19 юли обвиняемият А.Н. е шофирал по ул. „Околовръстен път“ в посока от магистрала „Тракия“ към София, предава bTV.



При извършената на място проверка е установено, че шофьорът е пиян, а по колата има следи от щети. Обвиняемият е бил съпроводен до УМБАЛ „Света Анна“, където предоставил кръвна проба за изследване.

Установено е, че е шофирал с 4,06 промила алкохол в кръвта.

По случая е образувано досъдебно производство. За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.



Предвид високата обществена опасност на деянието А.Н. е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета. Колата не е негова собственост.

В случай че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение водачът следва да заплати паричната равностойност на автомобила в полза на държавата.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Разследването по случая продължава.