С гларуси, танци, много усмивки и още повече селфита бе открито днес в Морската градина на Бургас традиционното цветно изложение "Флора". Това е неговото 41-вото. Като тази година, като тази година то е посветено тематично на колоездачната обиколка „Джиро д'Италия“, която ще премине и през Бургас.

„Казвате: какво общо има между цветното изложение и спорта. И двете събития не са нито само артистични, нито само спортни, защото дават възможност енергията на много хора да се събере заедно. Сигурна съм, че Бургас ще го усети“, каза заместник-кметът. Тя изрази надежда изложението да бъде посетено и от гостите, дошли за колоездачния етап, като подчерта, че това е „възможност да се покаже Бургас като прекрасно място за туризъм и културни инициативи, дори когато температурите не са на наша страна“, заяви зам.-кметът на Бургас Дияна Саватева.

Цветовете в арт инсталациите са ярки. Флората представя и композиции, насочени към активния начин на живот, движението и колоезденето. В търговските зони са представени саксийни цветя, храсти, дръвчета, разсади и луковици. В отделни пространства има керамика, решения за обзавеждане на двор и градина, техника и инвентар за озеленяване.

Изложението ще продължи до 10 май. Предвидени са и демонстрации по изработка на празнични букети, флористика, икебана, бонсай и дърворезба.