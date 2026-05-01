Училищни директори получават актове между 2000 и 5000 евро заради дребни нередности при изграждането на STEM кабинети, които трябва да заплатят лично. Това сигнализират самите директори, цитирани от "Сега". Те се възмущават, че Агенцията за държавна финансова инспекция гледа буквата на закона, но не и резултата - добре направени STEM кабинети, каквито скоро ще имат всички български училища.

Изграждането на подобни кабинети в училищата вече е в ход и следва да приключи към средата на 2026 г. То се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост с близо половин милиард лева, като всяко училище кандидатстваше със свой проект.

"През 2022 г. бе поставена ясна национална цел: всяко училище да изгради STEM среда. Задача без аналог в съвременната ни история - мащабна, в кратки срокове и при изключително сложни процедури по закона за обществените поръчки. Директорите направиха чудо. Работиха под огромно напрежение, водени единствено от мисълта за учениците. Резултатът е видим: модерни кабинети и реална промяна. Но веднага след успеха дойдоха проверките. Интересува ги не качеството на направеното, а "Нейно Величество Процедурата". Без значение, че училищата са преобразени великолепно - важна е буквата на закона, а не духът му", коментира пред "Сега" училищен директор.

По думите му е нормално да се правят проверки, но в случая тези на АДФИ са за абсолютно всички училища и протичат по еднакъв начин - онлайн и на базата на документи. Масово издадените актове не констатират наличие на корупция или ощетяване на обществения интерес, а предимно дребни нарушения на законодателството за обществените поръчки - като например "не е извършена правилно процедурата за екологично въздействие", или "в поръчката не са отделени компютрите от екраните" и т.н., разказва той.

По думите му резултатът сега е актове между 2000 и 5000€, които директорите трябва да платят лично. Някои от тях са получили цинични предложения от рода на: "Платете тихо сега, за да ползвате 30% отстъпка, но се откажете от правото на обжалване като юридическо лице". "В малките населени места директорите не могат да си позволят да наемат юрист, който да им подготви обществената поръчка. Макар да не е извършил нищо нередно, мой колега е платил 2000 евро от своя джоб и не е казал на никого, защото изпитва голямо неудобство", разказва той.

"Директорите не са получили нито лев възнаграждение за изграждането на тези центрове. Те са спазили основното правило: нулева лична полза. И въпреки това санкциите са масови. Стотици актове вече са факт, скоро ще бъдат хиляди", казва още той. По думите му законът трябва да се спазва, но той не задължава директора да бъде строител и мениджър на проекти, тъй като това е задължение на държавата.

"Директорът е преди всичко учител. Той прави всичко за своите ученици, а не за да нарушава правила. Въпросът е: "Това ли е начинът държавата да подкрепя образованието?". Едното министерство се хвали с новите центрове, а другото (финансовото - бел. ред.) - с наложените глоби. И в двата случая "сметката" я плаща персонално директорът", ядосва се той.