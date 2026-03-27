Летище Бургас открива летния туристически сезон на тази година с нови стратегически маршрути и увеличени честоти по утвърдени линии. През тази година пътниците ще имат достъп до над 70 директни дестинации, съобщиха от аеропорта.





Концесионерът - "Фрапорт Туин Стар Мениждмънт" отчита като ключово стартирането на директни полети до италианската столица Рим (летище "Фиумичино") от авиокомпания "Райънеър" (Ryanair). Това се случва за първи път в близо вековната история на Летище Бургас. Линията ще се изпълнява от началото на май два пъти седмично - всеки петък и неделя. През същия месец превозвачът подновява полетите си до Дъблин (Ирландия), Краков и Варшава (Полша) и "Лондон Лутън" (Великобритания), а от юни – до Будапеща (Унгария), Братислава (Словакия), Виена (Австрия), Каунас (Литва), Гданск и Познан (Полша).

Авиокомпания "Уиз Еър" (Wizz Air) също възобновява програмата си през май с полети до "Лондон Лутън" и Варшава, а от юни добавя дестинациите Будапеща, Гданск, Катовице и Люблин. От 21 юли превозвачът въвежда и нова директна връзка до летище "Радом" край Варшава.

Националният превозвач "България eър" (Bulgaria Air) подновява редовната линия София - Бургас от началото на юни. Първоначално полетите ще са четири пъти седмично, а от края на месеца ще станат ежедневни, осигурявайки удобни трансферни възможности. Британската компания "ДжетТу.ком" (Jet2.com) разширява присъствието си с нов маршрут от лондонското летище "Гетуик", стартиращ през май, като общо ще оперира по 11 маршрута до Бургас.

Френският пазар се разширява с две нови линии. След пауза от девет години "Трансавиа Франс" (Transavia France) подновява полетите до Париж (Летище "Орли") всеки понеделник, а нискотарифната "Волотеа" (Volotea) открива първия си маршрут до Бургас с полети до Лил всяка сряда. "Остриън еърлайнс" (Austrian Airlines) увеличава капацитета си по линията Виена - Бургас, като в пиковите месеци честотите ще достигнат до пет седмично. "Дискавър Еърлайнс" (Discover Airlines), част от групата "Луфтханза" (Lufthansa), възобновява полетите от Франкфурт през май и от Мюнхен през юли.

Германският пазар ще бъде обслужван и от "Туи флай" (TUI fly) с полети от Хановер и нова линия от Франкфурт, както и от "Юроуингс" (Eurowings) с връзки от Щутгарт, Хамбург, Дюселдорф, Кьолн, както и от Залцбург (Австрия). Авиокомпания "изиДжет" (easyJet) стартира програмата си през юни с полети от Манчестър, Берлин и Лондон. Скандинавските маршрути от Хелзинки, Стокхолм, Копенхаген, Осло, Трондхайм и Берген започват поетапно от втората половина на май, когато се очакват и линиите от Рига и Талин.

Чартърната програма стартира през първата половина на май с първите организирани туристи от Полша и Великобритания. Очаква се засиленият интерес от полския пазар да подкрепи сериозно туристическия поток към региона през това лято, прогнозира концесионерът на бургаското летище. БТА припомня, че в момента се изпълнява основен ремонт на пистата, като се очаква дейностите да приключат до началото на месец май, когато се очакват и първите полети.