Изпълнителният директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол заяви днес, че търговските запаси от петрол в света се изчерпват бързо заради войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток, предаде Ройтерс. Според него наличните резерви ще стигнат само за още няколко седмици.

Бирол направи това изявление по време на срещата на Г-7 в Париж.

Той допълни, че освобождаването на стратегически петролни резерви е добавило около 2,5 милиона барела петрол дневно към пазара, но предупреди, че тези резерви „не са безкрайни“.

Финансовите министри и централни банкери от страните от Г-7 обсъждат днес в Париж икономическите последици от войната в Иран, ръста на цените на енергията и сътресенията на глобалните облигационни пазари.

Цените на петрола се повишиха значително през последните дни заради опасенията от ескалация на конфликта около Иран и риска за доставките през Ормузкия проток — ключов маршрут за глобалната търговия с петрол и природен газ.

Европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис заяви, че финансовите министри от Г-7 ще обсъдят войните в Украйна и Иран, както и необходимостта Ормузкият проток да бъде отворен „възможно най-скоро“.

Според германския министър на финансите Ларс Клингбайл продължителното затваряне на Ормузкия проток би представлявало „сериозна заплаха за глобалната икономика“. Той предупреди, че конфликтът нанася значителни щети върху икономическия растеж и подчерта необходимостта от трайно прекратяване на войната и гарантиране на свободата на корабоплаването.

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви преди началото на форума, че разпродажбата на световните облигационни пазари отразява „въздействието на по-високите цени на петрола“, Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард коментира дали е обезпокоена от разпродажбите на облигации по света, заявявайки пред медиите: „Винаги се тревожа, това ми е работата“.