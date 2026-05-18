Фалшивите SMS-и и текстови съобщения във Вайбър за шофьорски глоби продължават да се получават от номер на Филипините на смартфоните в България. На 8 май ГДБОП разкри и арестува автора им - Денис Балабанов, но той или има много съучастници, или е предплатил алгоритъмът да действа по-дълго време с леки текстови изменения.

Този път известията са от името на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и в тях се казва, че “изтича срокът за плащане на глоба за превишена скорост/неправилно паркиране и това просрочие ще бъде регистрирано в Националната база данни за шофьорски книжки”. Предстояло санкцията да бъде увеличена с 10% и после да бъде събрана принудително, ако нарушителят не се свърже веднага със сайта на Министерство на транспорта на България, кръстен кой знае защо mvrbg.it.com.

По повод на съобщенията, от МТС вчера заявиха, че службите, сред които е и ДАИ не изпращат SMS съобщения, имейли, съобщения чрез мобилни приложения или други подобни известия с искане за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове. И призоваха гражданите да бъдат внимателни, да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация.