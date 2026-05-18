На 18 май 2026 г. от 18:30 часа в зрителната зала на Военен клуб – Бургас ще се състои фолклорният концерт „Ритми край лазурния бряг“ под мотото „От корена към бъдещето“.

Събитието ще представи богатството и красотата на българския фолклор чрез изпълненията на талантливите участници от Танцова школа „Лазур“ при ОУ „Найден Геров“ и Танцов ансамбъл „Лазур“ при Военен клуб – Бургас.

Концертът има за цел да съхранява и популяризира българските народни традиции, музика и танци сред младото поколение, като същевременно изгражда мост между миналото и бъдещето чрез силата на българския дух и култура.

Публиката ще има възможност да се наслади на пъстра програма от народни танци, традиционни ритми и сценични изпълнения, вдъхновени от различни фолклорни области на България. Участниците ще покажат своя талант, енергия и любов към народното творчество, превръщайки вечерта в истински празник на българщината.

Организаторите канят всички жители и гости на Бургас да станат част от това вълнуващо културно събитие.

Входът е свободен.