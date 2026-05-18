Мащабна международна схема за разпространение на хранителни добавки с подвеждащи реклами беше разбита след съвместна операция на българските и европейските служби. От Софийската районна прокуратура, ГДБОП и СДВР съобщиха, че престъпната дейност е генерирала над 240 милиона евро, а в центъра на схемата са били агресивни онлайн реклами с участието на известни личности, създадени с помощта на изкуствен интелект.

Наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Теодора Тодорова обясни, че досъдебното производство е образувано след сигнал от действащ лекар и бивш министър на здравеопазването. По думите ѝ в интернет са били разпространявани реклами, използващи името и образа на жалбоподателя за популяризиране на продукти с неясен произход, представяни като лекарства. „Жалбоподателят лично изрази сериозни опасения от последиците от подобни реклами. В една от тях се твърди, че след такова „почистване на кръвоносните съдове“ кръвното налягане на възрастните хора спира да се повишава и изчезват още девет заболявания, смятани за нелечими“, заяви Тодорова.

Разследването е установило, че схемата действа от около 2019 г., а впоследствие към производството са били присъединени и други дела по сигнали на известни лекари, чиито имена също били използвани за реклама на различни хранителни добавки.

По данни на прокуратурата идентични измамни схеми са били засечени и в други държави, където също са използвани образите на публични личности и журналисти. „Интересното е, че няколко държави, с които бяхме в комуникация, проявиха интерес към локация в София, тъй като това е началната точка, от която започва пътят на нелегалните продукти“, посочи прокурор Тодорова.

В рамките на международното разследване България е сформирала съвместен екип с Румъния, Молдова, Полша и Унгария. Установени са четирима чужди граждани, живели у нас, на които са връчени документи за явяване пред съда в Румъния. Там шестима души вече са задържани за 30 дни, а общо 36 лица са заподозрени. В Полша един човек е оставен в ареста, а други трима са с по-леки мерки.

От ГДБОП подчертаха, че престъпната група се е възползвала от уязвимостта на милиони възрастни европейски граждани чрез агресивна реклама в интернет и социалните мрежи. „Създадени са видеореклами с изкуствен интелект, в които известни личности рекламират даден продукт. Продажбите са осъществявани чрез колцентрове“, заяви Владимир Димитров от ГДБОП.

При акцията са били установени над 10 производствени помещения в София, Варна и Бургас. Основната база е била в столицата, където продуктите са пакетирани и изпращани към различни европейски държави.

Началникът на „Икономическа полиция“ в СДВР комисар Илчо Благоев съобщи, че при операцията са открити над 300 различни вида хранителни добавки, които тепърва ще бъдат изследвани. „Явлението явно става все по-модерно, защото сме установявали и други подобни случаи“, каза той.

От прокуратурата предупредиха, че съществува сериозен законодателен проблем по отношение на регулацията на хранителните добавки в България. Според разследващите част от продуктите са били рекламирани като лекарства, без реално да имат лечебен ефект. „Всички добавки имат сходен химичен състав – основно билки – и нямат доказан положителен ефект върху организма“, заявиха разследващите.

Институциите призоваха гражданите да бъдат внимателни. Разследването продължава.



