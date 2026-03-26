С над 750 свободни работни места започва подготовката за тазгодишния летен сезон в Бургас.

Оказва се, че и този сезон ще се разчита на персонал от трети страни. А най-търсени са готвачи, камериерки, сервитьори, бармани, аниматори и спасители.

Иван е на 18 години и вече има ясна цел - да работи по морето и да се издържа сам.

"Или рецепционист, или сервитьор, или нещо свързано с езиците. Аз владея пет езика - китайски, немски, руски, български, английски. Искам около хиляда евро", коментира той.

Аниматорите остават сред най-търсените не само като работа, а и като преживяване. Все повече млади хора избират именно тази позиция като първи сезон на морето.

"Аниматорската заплата може да стигне от 620 евро до 950", каза аниматорът Преслав Колен.

Хотелиерите и тази година ще разчитат на персонал от трети страни, но заради напрежението в Близкия изток нарастват и опасенията за визите, и пристигането на работници.

"Очакваме проблеми и се притесняваме доста от това. Имахме от Киргизстан, от Казахстан, от Непал, от Филипините, благодарение на тях се справихме", сподели хотелиерът от Приморско Калина Балева.

"Работодателите са 29, като обявените свободни работни места са над 750 - камериерки, сервитьори, бармани, администратори, общи работници, спасители. Всичко е в сферата на туризма", поясни Атанаска Янева от Бюрото по труда.

Най-търсени отново ще бъдат добрите готвачи, като заплатите им в петзвездните хотели достигат до 3000 евро.