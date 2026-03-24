Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) изпрати официално предложение до Министерството на туризма и служебния кабинет за въвеждане на пакет от извънредни мерки. Целта на мерките е запазване на конкурентоспособността на българския туризъм в контекста на ескалиращия конфликт в Близкия изток и свързания с него рязък скок в цените на енергоносители, стоки и услуги, съобщиха от организацията.

Според асоциацията туризмът и в частност хотелският сектор са ключови експортни отрасли за България, както и ключови работодатели, особено в райони с висока безработица и за социално чувствителни демографски групи. Поддържането на конкурентоспособността в условията на рязко нарастващи разходи изисква временна, но бърза и добре фокусирана държавна намеса – аналогична на мерките, вече взети в други европейски държави, като Швеция, Испания, Хърватия, Италия, Турция и др., отбелязват от организацията.

Енергийна сигурност и горива

BAHE предлага въвеждане на автоматичен и постоянен механизъм за енергийни компенсации за бизнеса при преминаване на определени ценови прагове за електроенергия и газ.

Предлагат се също стартиране на процедура пред ЕК за дерогация на разходите за въглеродни емисии за периода на конфликта и включване на въглищните мощности в страната на пълна мощност, премахване или значително намаляване на акциза и ДДС върху горивата - по примера на други европейски държави.

Фискални облекчения за намаляване на инфлационния натиск

Ключов акцент е необходимостта от временно намаляване на ДДС и въвеждане на нулева ставка върху основни разходи като електроенергия, вода и хранителни продукти, с цел незабавно намаляване на себестойността на туристическия продукт, отбелязват от Асоциацията.

Стимулиране на търсенето

BAHE подчертава значението на вътрешния туризъм като най-устойчив сегмент в условия на криза. В тази връзка се предлага държавно субсидиране на ваучери за вътрешен туризъм и данъчни облекчения за компании, които инвестират в почивки на своите служители в страната.

Предлага се също разширяване на обхвата на ваучерите за храна, като стане възможно те отново да се използват за настаняване в хотели и покупка на горива.

Мерки за спешно решаване на кадровата криза в туризма

Дефицитът на кадри е критичен проблем за бранша, изтъкват от Асоциацията. Бизнесът настоява за радикално съкращаване на сроковете за издаване на работни визи за кадри от трети страни - до максимум 15-20 дни. Предлага се и стартиране на регионални програми за подпомагане на заетостта в хотелиерството, през социалното министерство.

Позитивни послания за България

На фона на два значими международни конфликта (в Украйна и в Близкия изток), които пораждат усещане за глобална тревожност сред потенциалните туристи и особено сред семействата с деца, е критично важно според организацията България да излъчва към ключовите си международни пазари целенасочени послания, че е сигурна дестинация за пътувания и туризъм.

С цел да се гарантира сигурността на гостите се предлага също МВР да осигури засилено полицейско присъствие в националните ни курорти през летния сезон.

„Предлаганите от нас мерки не са просто помощ за бизнеса, а стратегия за ограничаване на скока на оперативните разходи, запазване на конкурентоспособността, стабилизиране на заетостта и създаване на предвидима бизнес среда в момент на глобална криза“, заявяват от асоциацията.

В началото на месеца от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в писмо до министъра на туризма Ирена Георгиева поискаха държавата да помогне за привличане на нови туристи след отказите на ваканции у нас от туристи от Близкия изток заради военния конфликт. Според БХРА особено внимание е необходимо да се обърне на стимули за привличане на български туристи у нас, още повече че според организацията потенциални конкуренти на България за лятна ваканция са застрашени от отлив на туристи, които ще търсят нови варианти за почивката си.