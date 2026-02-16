Русокастро дава пример за интеграция чрез култура, наука и спорт

Нов проект за качествена образователна интеграция, социално включване и институционална подкрепа за децата от уязвими групи очертава иновативен за малките населени места модел за десегрегация и преодоляване на бариерите в негативните нагласи сред учениците и техните семейства. Той обхваща Основно училище „Иван Вазов“ в с. „Русокастро, общ. Камено, Средно училище „Христо Ботев“ – Карнобат и Основно училище „Светлина“ в с. Тополица, общ. Айтос, което е и водещо в инициативата „Заедно за по-добро бъдеще“.

Целта е чрез култура, наука и спорт да се утвърди интеркултурното образование и солидарна подкрепа, основани на толерантност и хуманизъм- в духа на българската просветна традиция. И гаранция за равен достъп до образование на всяко едно дете, без значение на етноса и житейския старт. Това е важна инвестиция, защото образованието е основния стълб за по-добро бъдеще и професионален отпор срещу маргинализацията на уязвимите общности. Вярваме, се с учение, любознателност и усилия, тези деца ще бъдат носители на промяната не само за себе си, но и за семействата си, и за общността“, каза Тодорка Русинова, ръководител на проект „Заедно за по-добро бъдеще“ и директор на ОУ „Светлина“, с. Тополица. Той се реализира в рамките на 18 месеца, ще обхване общо 150 ученици и 180 родители от училищата „Иван Вазов“, „Христо Ботев“ и „Светлина“, като целта е с формиране на групи по интереси в областта на дигиталните умения, фолклора, театрално, певческо и танцово изкуство, зелени технологии и спорта във всяко едно училище да се постигне по-задълбочено обогатяване на познанията по български език, приобщаване на малцинствените групи и намаляване на сериозния риск от ранно отпадане от училище. А сред най-вълнуващите прояви са посещения в различни културни институции, екскурзии с образователна цел, съвместни инициативи между трите училища и състезания. Стойността на проекта е 143514,62 евро.

Средствата за реализацията са осигурени по процедура BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ се финансира от Програма „Образование“ 2021-2027 г., която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Процедурата е насочена към социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като част от Приоритет 1: „Приобщаващо образование и образователна интеграция“.