Увеличение между 8 и 10 процента на зимната почивка в хотелите 4 и 5 звезди прогнозира главният експерт в Института за анализи и оценки в туризма Константин Занков. Засега видима разлика в малките семейни хотели няма. Там цените остават същите.

Колко ще ни струва зимната ваканция?

Занков съобщи, че за планираната тази година ски ваканция трябва да си подготвим същия бюджет за миналата година плюс 5-10% отгоре. Има огромна разлика в цените при местата за настаняване, както и в различните курорти.

"Ски ваканцията е за туристи с по-висок бюджет. За уикенд започваме минимум от 500 лв.", подчерта експертът. По думите му стана ясно, че в последните години се наблюдават по-чести почивки за по-кратки периоди. “Няма я вече толкова стандартната ски ваканция от 7 дни. Хотелите предлагат атрактивни цени за делник и по-високи за уикенд, обясни Занков и добави, че българските скиори избират основно родните ски курорти: "Имаме курорти за всеки вкус и всеки джоб".

Зимният сезон в България

Пред Bulgaria ON AIR Занков обясни, че за старта на зимния сезон се очакват повече чужденци. Миналата година сме завършили с малко над 2 млн. туристи, основно от Западна Европа и съседни балкански държави.

8-и декември и Коледните празници

Специалистът добави, че места за Коледа и Нова година все още се намират, а на пазара все още има атрактивни предложения. Занков добави, че първи са се резервирали по-малките хотели и къщи за гости.

Масово хотелите се стремят да предложат пакет от три нощувки. Има хотели, които предлагат много добро обслужване - туристически продукт на световно ниво, но има и такива, които предлагат посредствено качество на принципа "ден година храни", предупреди Занков.

Той отбеляза, че резервациите за студентския празник на 8 декември вървят добре. Най-много са записванията за Банско и Боровец, а цените нямат особена разлика спрямо миналата година.