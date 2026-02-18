Социалният работник от Бургас Мануела Ушева, която заяви, че основната й дейност е свързана с деца със Синдром на Даун, взе последния билет за Шри Ланка. Тя последна от всички 23 момичета получи роза от ергена Стоян, с което продължава участието си в риалити формата „Ергенът“.

Мануела е на 24 години. В предването за търсене на любов, тя заявява, че за нея изключително важно партньорът ѝ да има добри взаимоотношения с родителите си и да получава тяхната подкрепа. За нея чисто визуалното привличане е страшно повърхностно и елементарно, тъй като то се променя с времето. Търси в мъжа до себе си стабилност и дълбочина.