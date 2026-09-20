Българската агенция по безопасност на храните започна засилени проверки в училищните столове и бюфети, съобщава БНТ.



Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготвя и съхранява.

Служителите на БАБХ проверяват изправността на хладилниците, записи, произход на храните.

Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците.

“Абсолютно е недопустимо да се използват подсладители в храните, които се предлагат, както и оцветители. Соковете да са сто процента натурални, нектари. Това са храни, които са разрешени да присъстват”, каза друг служител на БАБХ.

Проверките на БАБХ ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания – инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината.