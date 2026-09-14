Около 25 души са в неизвестност, след като лодка с мигранти потъна южно от гръцкия остров Гавдос, съобщи бреговата охрана на страната, цитирана от Ройтерс.

Петдесет и един чуждестранни граждани са били спасени от намиращи се района плавателни съдове. Един човек е бил намерен в безсъзнание.

Според оцелели на борда на потъналата вчера лодка е имало общо 77 души.

Спасителната операция, в която участва и граничната агенция на Европейския съюз "Фронтекс", продължава.

Гавдос е най-южният гръцки остров, като нос Трипити е най-южната точка на Европа.Гавдос, най-южният гръцки остров, се намира южно от Крит и през последните години се превърна в една от точките по маршрута на мигрантите, опитващи се да достигнат Европа по море. Все повече лодки тръгват от северноафриканското крайбрежие, особено от Либия, към Крит и Гавдос.

Пътуванията по този маршрут са особено опасни заради големите разстояния, лошото състояние на плавателните съдове и често претоварените лодки. Гръцките власти редовно провеждат спасителни операции в района, като в тях участват и плавателни съдове на европейската гранична агенция „Фронтекс“.

Миграционният натиск към Крит и Гавдос се увеличи значително през последните години, превръщайки южните гръцки острови във важна точка по източносредиземноморския миграционен маршрут. Поради географското си положение Гавдос е една от най-близките европейски територии до северноафриканското крайбрежие.