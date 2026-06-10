Министерството на образованието и науката публикува резултатите от държавните зрелостни изпити в 12-и клас.

Те могат да се проверят в информационната система - https://infopriem.mon.bg/ - с входящ номер и идентификационен код.

"Средният резултат по БЕЛ е 60 точки - Добър 4,39. На втория изпит, по профилиращ предмет средният резултат е 71,09 (Мн. добър 4,89), което го прави най-висок от 2008 година - годината, в която започнаха да се провеждат задължителните зрелостни изпити", каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева на брифинг. "Това е важно защото всички се явяват на този изпит и той дава най-ясна представа за общото ниво на подготовка", отбеляза тя.

По математика средният резултат се е повишил с 2 точки, по биология - с 6 точки, по география и икономика - с 3 точки.

338 зрелостници са получили отлични оценки и на двата изпита. Четирима зрелостници са постигнали пълно отличие - с максималните 100 точки, и на двата изпита, съобщи Панчева.

Сто са нулираните работи от задължителната матура по БЕЛ заради идентично съдържание в задачите за създаване на самостоятелен текст. В някои има прилика, а в други текстовете са едно към едно. 7 работи пък са анулирани заради нарушаване на анонимността.