550 изявени ученици с отличия през годината и призови места в престижни международни и национални олимпиади, състезания и конкурси ще бъдат наградени по традиция в навечерието на празника на Бургас – Никулден.

Вълнуващата тържествена церемония по връчване на наградите на Община Бургас - „Ученик на годината“ и „Студент на годината“, ще се проведе на 5 декември, от 14.30 часа в зала „Атриум“ на Бургаския свободен университет в присъствието на ученици, преподаватели и родители.

По утвърдена вече традиция по време на церемонията ще бъдат отличени „Студент на годината“ и „Ученик на годината“, класирани в категориите „Изкуства“ /І-IV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ кл./, „Математика и природни науки“ /I-IV, V-VII и VIII-XII кл./, „Хуманитарни науки“ /I-VII кл. и VІІІ-ХІІ кл./ и „Спорт“ /І-IV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ кл./.

Наградата е част от общинската програма „Бургаски деца“, която има за цел да насърчава и подкрепя изявени ученици с постижения в областта на образованието, науката и изкуствата.