В навечерието на Никулден – празникът на град Бургас, приключи петият конкурс за рецитиране на стихотворение: „Аз, морето и Бургас“ организиран от НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с подкрепата на Община Бургас и Регионална библиотека „Пейо Яворов” .

В конкурса взеха участие над 250 деца от Бургас и от други градове на страната, на възраст от 5 до 14 години. Някои от стихотворенията са авторски, специално написани за конкурса. Журирането на видеоклиповете бе направено от Елена Пъкова – професионален актьор, Светломира Възелова – секретар на НЧ „Паисий Хилендарски 1928” и Мая Петрова – педагог и детски психолог.

Награждаването на отличените ще бъде на 9 декември от 18:00 ч. в Регионална библиотека „Пейо Яворов” гр. Бургас.

Събитието подкрепя Бургас – кандидат за европейска столица на културата 2032

Ето и наградените участници:

Първа възрастова група /5-6 години/

Първо място

Преслав Стоянов Пасков – 6 год., ДГ "Чайка“ – гр.Бургас

Второ място

Александър Живков Петков – 6 год., ОУ "Любен Каравелов" – гр. Бургас

Трето място

Илиана Светозарова Панева – 6 год.,, ДГ "Щастливо детство“ – гр. Ямбол

Поощрителни награди Първа възрастова група /5-6 години/

Виана София Мюлер – 5 год., ДГ "Ален мак", кв.Сарафово – гр.Бургас

Давид Добрев – 6 год., ДГ „Ален мак“ – гр. Варна

Калина Красимирова Петрова – 6 год., ДГ "Синчец", кв. Банево – гр. Бургас

Мария-Карина Николаева Тинева – 6 год., НБУ „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас

Самуил Георгиев Антонов – 5 год., ДГ 9 "Ален мак" – гр. Варна

Стефания Георгиева Долапчиева – 5 год., ДГ "Ален мак", кв. Сарафово – гр. Бургас

Втора възрастова група /7-10 години/

Първо място

Ивайла Георгиева Иванова – 8 год., ОУ “Антон Страшимиров” – гр.Бургас

Второ място

Константин Петров Шопов – 10 год, СУ "Еп. К. Преславски“ – гр. Бургас

Ромина Светломирова Танева – 8 год., НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – гр. Бургас

Трето място

Омая Живкова Петкова – 8 год., ОУ "Любен Каравелов"- гр. Бургас,

Радост Николаева Йорданова – 10 год., СУ "Петко Росен“ – гр. Бургас

Поощрителни награди Втора възрастова група /7-10 години/

Божидара Яворова Камалиева – 8 год., ОУ „Любен Каравелов“ – гр.Бургас

Ивайла Златева Златева – 7 год. ,ОУ „Найден Геров“ – гр. Бургас

Мартин Петков Минчев – 10 год., ЧСЕУ "Д-р Мария Монтесори" – гр. Бургас

Трета възрастова група /11-14 години/

Първо място

Валентина Румянова Теофилова – 12 год., ОУ "Петко Рачов Славейков" -

с. Василовци, обл. Монтана

Второ място

Връбка Тодорова Цветанова – 11 год., ОУ "Петко Рачов Славейков"-

с.Василовци, обл.Монтана

Трето място

Вероника Ангелова Бобчева – 12 год. от гр. Ямбол

Поощрителни награди Трета възрастова група /11-14 години/

Ася Татянова Велкова – 11 год., ОУ "Петко Рачов Славейков" – с. Василовци, обл. Монтана

Дария Иванова Колева – 11 год., ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Грозден общ. Сунгурларе, обл. Бургас

Журито присъди специална награда за видеоклип на

Пламена Георгиева – 11 год., ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията" – гр. Бургас