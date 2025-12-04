В навечерието на Никулден – празникът на град Бургас, приключи петият конкурс за рецитиране на стихотворение: „Аз, морето и Бургас“ организиран от НЧ „Паисий Хилендарски 1928” с подкрепата на Община Бургас и Регионална библиотека „Пейо Яворов” .
В конкурса взеха участие над 250 деца от Бургас и от други градове на страната, на възраст от 5 до 14 години. Някои от стихотворенията са авторски, специално написани за конкурса. Журирането на видеоклиповете бе направено от Елена Пъкова – професионален актьор, Светломира Възелова – секретар на НЧ „Паисий Хилендарски 1928” и Мая Петрова – педагог и детски психолог.
Награждаването на отличените ще бъде на 9 декември от 18:00 ч. в Регионална библиотека „Пейо Яворов” гр. Бургас.
Събитието подкрепя Бургас – кандидат за европейска столица на културата 2032
Ето и наградените участници:
Първа възрастова група /5-6 години/
Първо място
Преслав Стоянов Пасков – 6 год., ДГ "Чайка“ – гр.Бургас
Второ място
Александър Живков Петков – 6 год., ОУ "Любен Каравелов" – гр. Бургас
Трето място
Илиана Светозарова Панева – 6 год.,, ДГ "Щастливо детство“ – гр. Ямбол
Поощрителни награди Първа възрастова група /5-6 години/
Виана София Мюлер – 5 год., ДГ "Ален мак", кв.Сарафово – гр.Бургас
Давид Добрев – 6 год., ДГ „Ален мак“ – гр. Варна
Калина Красимирова Петрова – 6 год., ДГ "Синчец", кв. Банево – гр. Бургас
Мария-Карина Николаева Тинева – 6 год., НБУ „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас
Самуил Георгиев Антонов – 5 год., ДГ 9 "Ален мак" – гр. Варна
Стефания Георгиева Долапчиева – 5 год., ДГ "Ален мак", кв. Сарафово – гр. Бургас
Втора възрастова група /7-10 години/
Първо място
Ивайла Георгиева Иванова – 8 год., ОУ “Антон Страшимиров” – гр.Бургас
Второ място
Константин Петров Шопов – 10 год, СУ "Еп. К. Преславски“ – гр. Бургас
Ромина Светломирова Танева – 8 год., НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – гр. Бургас
Трето място
Омая Живкова Петкова – 8 год., ОУ "Любен Каравелов"- гр. Бургас,
Радост Николаева Йорданова – 10 год., СУ "Петко Росен“ – гр. Бургас
Поощрителни награди Втора възрастова група /7-10 години/
Божидара Яворова Камалиева – 8 год., ОУ „Любен Каравелов“ – гр.Бургас
Ивайла Златева Златева – 7 год. ,ОУ „Найден Геров“ – гр. Бургас
Мартин Петков Минчев – 10 год., ЧСЕУ "Д-р Мария Монтесори" – гр. Бургас
Трета възрастова група /11-14 години/
Първо място
Валентина Румянова Теофилова – 12 год., ОУ "Петко Рачов Славейков" -
с. Василовци, обл. Монтана
Второ място
Връбка Тодорова Цветанова – 11 год., ОУ "Петко Рачов Славейков"-
с.Василовци, обл.Монтана
Трето място
Вероника Ангелова Бобчева – 12 год. от гр. Ямбол
Поощрителни награди Трета възрастова група /11-14 години/
Ася Татянова Велкова – 11 год., ОУ "Петко Рачов Славейков" – с. Василовци, обл. Монтана
Дария Иванова Колева – 11 год., ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Грозден общ. Сунгурларе, обл. Бургас
Журито присъди специална награда за видеоклип на
Пламена Георгиева – 11 год., ОУ "Александър Георгиев – Коджакафалията" – гр. Бургас
0 Коментара