С какво качество и на какви цени са храните у нас преди Коледните празници и предстоящото въвеждане на еврото?

Доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН заяви в в "България сутрин", че еврото е технически проблем, а системата ни е объркана.

Анализът на КЗК за цените

"Вчера излезе новината от КЗК, тя трябва да ни защитава, съобщиха смущаващи цифри. Те говорят за секторен анализ и за цени, но не знаем този анализ кой го е правил и по каква методика. Как наблюдава веригите - ама те си имат европейски бази, където се съхранява и обработва храната. На борсата аз не ходя, ходят търговци", коментира той.

При нас купувам масло на едро от Германия, в кашони от по 100 кг, правя го в пакетчета и става "произведено в България" - по нашия закон, даде пример доц. Боюклиев.

"Цените се вдигат, това е видно. Нормално е за плодовете и зеленчуците. Имаме друг климат, естествено е да бъде внос. Получаваме голяма субсидия, като имаме предвид населението и територията, и тя отива за субсидиране на зърно, което накрая изнасяме", посочи експертът пред Bulgaria ON AIR.

Моделът в България е сбъркан

Доц. Огнян Боюклиев попита защо трябва да ядем пресни плодове и зеленчуци, след като имаме традиционна българска туршия и кисело зеле, моркови, зимно зеле.

"Защо трябва да има евтин хляб? Трябва да имаме качествен български хляб и да помогнем на тези хора, които не могат да си го купят", изтъкна гостът в студиото.

По думите му трябва да имаме къси търговски вериги, коопериране, предприятието да бъде собственост на тези, които произвеждат суровината.

"Турците са го направили - да мога сутринта да си направя на компютъра кошницата и да ми даде в кой магазин близо до моята къща да отида и да си купя всички неща", отбеляза доц. Боюклиев.

Според него действаме с неща от преди 30 години и сме още в онова време, а времето много се промени: "Ние сме в 21 век, изкуствен интелект".