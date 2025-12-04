Традиционният празничен концерт "Бургас - вечен като морето" започна днес в Културен дом НХК. Той се организира от Сдружение "СП 2004 Бургас" и всяка година слага начало на събитията, свързани с празника на града - Никулден.

Гости на концерта са Михаил Ненов - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" в Община Бургас и Ясен Проданов от Комисията по култура към Общински съвет Бургас.

С песни и стихове, вдъхновени от необятната любов към бургаското море започна събитието, с което близо 30 певчески групи ще отбележат наближаващия Никулден.