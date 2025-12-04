Традиционният за Никулден шаран се предлага по магазините в Бургас в голямо разнообразие от форми и цени. Стандартният, който е с люспи, държи цената от миналата година - 9 лева за килограм, а чистеният – около 14 лева. За улеснение на домакините се продават и шайби, които са 20 лева за кг.

Изборът е голям, като има стока за всяко предпочитание - както големи екземпляри, така и такива - под 2 килограма, както живи, така и охладени.

Преди празника в един от хипермаркетите има топ промоция на шаан, чиято цена е 6,89 за килограм.

В магазинчетата за риба има богато разнообразие и за тези купувачи, които не са почитатели на шарана. Паламудът е на 15 лева, сьомгата - 36, калкан – 35, ципура – 18, лаврак - 22, пъстърва – 13 и т.н.