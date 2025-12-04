Вътрешният министър Даниел Митов излезе публично след бурните събития вечерта на 1 декември. Той се яви на изслушване в Народното събрание, но вместо оставка поднесе абсурдни обяснения за несправянето на полицията с вандалщините в късните часове в центъра на София. Нещо повече, нападна организаторите на протеста, че били виновни за ексцесиите и не помагали на униформените. Всъщност медиите и социалните мрежи са пълни с кадри и видеа, които показват как организатори на протеста молят и настояват силите на реда да се намесят и как провокатори с маски и качулки чупят и палят пред безучастни полицаи.

По време на изслушването в НС министър Митов отговаряше на ясните въпроси витиевато и с ненужни описания на случилото се.

Той каза пред депутатите, че са били проведени две срещи с Тодор Петров - заявител на протеста, като втората среща е била непосредствено преди началото му и тогава Петров заявил, че шествие няма да има. Според Митов организаторите е трябвало да вземат мерки срещу лица, които носят оръжие и средства, срещу пияни и маскирани. Шефът на МВР дори изрази възмущение, че справянето с провокаторите вандали било оставено само на силите на реда. Пред цялото изслушване Митов малодушно отказваше да поеме лична отговорност и прехвърляше неудобните въпроси и критиките към професионалното ръководство на МВР.

Още около 18:00 часа, по разказа на министъра, са били задържани хора, носещи димки и дори един с газов пистолет. Митов каза, че след като Кирил Петков от ПП е призовал за шествие до централите на ГЕРБ и ДПС, организаторът е предупреден, че това може да създаде до проблеми. Според шефа на МВР оттам-нататък демонстрацията е нерегламентирана и е било практически невъзможно да се обезпечи охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут. Това е нелепо оправдание - полицията е задължена да противодейства на всякакви безредици, които по правило не стават по график и по предизвестени маршрути.

Министърът описа събития, които вече са добре известни: Спиране на тока в центъра към 21:00 ч. Групи лица чупят автомобили пред МО, хвърлят димки, увреждат полицейска техника, атакуват клуб на ГЕРБ и централата на ДПС. Пожарната е пратена да гаси пожар в трафопост, общо около 40 са опитите да се предизвика пожар. Тук Митов пак отправи абсурдни упреци към организаторите на протеста - полицията поискала от тях съдействие за разграничаване на мирните хора от агресивните. Всъщност многото кадри от онази вечер показват колко лесно се отличават провокаторите - скрити зад маски и качулки. Министърът повтори и нелепото оправдание на "професионалното ръководство" за бездействието на униформените по време на вандалщините - не искали да нагнетяват напрежението, като извеждат агресивните, обаче си заснели, за да могат после да им търсят отговорност.

Митов увери, че не е използвана физическа сила срещу гражданите и няма нито едно тежко пострадало лице, участвало в протеста. На място е използван единствено лютив спрей, за да разпръснат агресивните. Трима полицаи са пострадали. 75 души са задържани, 23-ма от които са известни на МВР за съпричастност към безредици, 9-има са непълнолетни и малолетни. Продължава преглеждането на видеозаписи. Образувани са 16 досъдебни производства. 10 от обвиняемите са задържани за 72 часа.



Източник: Сега