19 часа граничният пункт "Кулата" е затворен за тежкотоварни камиони, които чакат да влязат в Гърция, придаде БНР. Фермерите от южната ни съседка с тежки машини и трактори са блокирали пътя след граничния пункт "Промахон". Колоната по автомагистрала Струма е над 12 километра в двете ленти. Пропускат се само леки автомобили. Напрежението преди границата ескалира.

Хиляди тежкотоварни камиони са в капана на блокадата. Освен на автомагистралата тировете са препълнили всички паркинги до Благоевград. От представителите на Гранична полиция тук разбрахме, че постоянно се водят преговори с протестиращите, а днес се очакват и представители на гръцкото правителство. Шофьорите обаче се заканват да блокират пътя на наша територия, тъй като камионите от Гърция влизат безпрепятствено. Напрежението ексалира:

"Вчера от 5 часа сме спрели, не мърдаме часове наред…Изпусната работа, паркингите са пълни с камиони…В крайна сметка нашите власти трябва да тушират тази ситуация, ние нямаме вина за гръцките проблеми…Да си ходят да стачкуват в Атина. И ние можем да затворим границата като преди години…Ситуацията може да ескалира всеки момент", заявиха шофьори пред БНР.

Българските власти препоръчват камионите да не използват и другия граничен пункт "Илинден-Ексохи", който също е бил затварян периодично през нощта. Днес там също се очакват блокади.