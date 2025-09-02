Жалба срещу новия формат на националното външно оценяване за 7. клас внесе в Административен съд - София град пловдивският адвокат Снежана Стефанова, родител на седмокласник за учебната 2025/26 г., съобнщи БНР.

Стефанова атакува заповедта на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, с която от тази учебна година се въвежда нов формат на изпитите - включващ задачи не само по математика, но и по природни науки. От МОН обясниха, че за решаването на този вид задачи учениците ще използват базовите си знания и умения по природни науки, без да нужно да учат формули и закони наизуст. Целта е задачите да станат по-практични, за да подготвят децата за живота.

"Тази заповед въвежда драстични и необмислени промени в матурите по математика за 7 клас, като ги превръща в интегрирани тестове по математика и всички природни науки (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, и човекът и природата)", посочи адвокат Стефанова. По думите й актът е издаден на 26 август 2025 г., дни преди началото на учебната година, което създава пълен хаос и лишава учениците от възможността за адекватна подготовка. "Това е грубо нарушение на основни принципи като правната сигурност, предвидимостта и защитата на легитимните очаквания и представлява превратно упражняване на власт", смята тя.

Стефанова каза, че се надява съдът да разгледа жалбата с приоритет. "Заповедта засяга десетки хиляди ученици, както и техните учители и родители, което придава на случая изключителна обществена значимост и неотложност. Евентуалното забавяне би засегнало огромен брой заинтересовани лица и би довело до системна дестабилизация на образователния процес", допълни адвокатът.