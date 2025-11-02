Професионалната гимназия по транспорт в Бургас възстановява обучението на шофьорска категория „С“. Това става след близо 25 годишно прекъсване и вече е възможно, след като учебното заведение разполага с нов камион. Проектът е реализиран със съдействието на Община Бургас и в партньорство с бизнеса и транспортни компании от региона, които ще осигурят стажове и практики за учениците.

Възстановяването на категория „C“ е част от по-широката стратегия на общината за модернизиране на професионалното образование и осигуряване на кадри за икономиката на Бургас и региона.

На официалното представяне на новата придобивка в двора на гимназията, присъстваха зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, зам.-кметът по бюджет и финанси на Община Бургас Станимир Апостолов, директорът на гимназията инж. Красимир Кънчев, преподаватели и ученици.

Новият учебен камион е с марката „Волво“ и е брандиран с името на гимназията : „ПГ Транспорт“-. Той е напълно оборудван съгласно съвременните изисквания за обучение и безопасност. Камионът ще позволи на учениците да усвоят уменията, необходими за управление на тежкотоварни автомобили, и ще подпомогне тяхната реализация в транспортния сектор.

Всеки водач, с правоспособност за управление на МПС от категория “С”, има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Учениците от гимназията посрещнаха с ентусиазъм новата придобивка. Много от тях споделиха, че желаят да се реализират именно като водачи на големи камиони и да работят, превозвайки солиден обем товари.

Гимназията, създадена през 1968 година, винаги е била желана за обучение от страна на младите бургазлии. През юни тази година, в нея бе представен нов електрически картинг, подготвен за участие в Националния шампионат с електрически картинги, създаден с участието на ученици и преподаватели.

Болидът дефакто бе и „покана“ към всички кандидат-гимназисти, които търсят иновативно и практическо обучение.