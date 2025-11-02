Жена, обезобразена след тежък инцидент, при който огромно дърво падна върху автомобила є край Белово, осъди Агенция “Пътна инфраструктура”.

Трагичният инцидент се случил на 30 април 2019 година. Автомобилът, в който пътувала жената, се движел по републикански път, когато отстрани внезапно се пречупило огромно дърво. Масивният клон се откъснал от стъблото и паднал върху колата. Клонът пробил стъклата и тавана, ударяйки фронтално предната дясна част на автомобила, където седяла жената. Клонът се забил в тялото є, причинявайки прободна рана в коремната област и черепно-мозъчни травми. Едната част на лицето є буквално увиснала - обезобразена, с фрактури на горна и долна челюст и на носа. Жената била отведена в болница. Всичките є зъби били избити. Слезката и единият бъбрек били отстранени, а руптурата на черния дроб оставила трайни последици. По време на лечението тя претърпяла общо осем операции и останала в отпуск по болест повече от две години и половина.

Искът є за 500 хиляди лева бе частично уважен от Административния съд, като пострадалата получи 100 хиляди лева обезщетение.

Според съда, безспорно Агенцията е трябвало да стопанисва прилежащата инфраструктура като собственик на пътя, част от републиканската пътна мрежа. Освен това експертните заключения на трима специалисти показват, че дървото е било компрометирано и представлявало реална опасност за преминаващите автомобили.