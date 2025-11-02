Държавата е под влиянието на един много силен популизъм, който изповядват почти всички партии. Не се говори за реформи, а за дайте да дадем. Това даване се дава от тези, които плащат осигуровки, инвестират. Това заяви в предаването „120 минути“ по bTV шефът на КРИБ Кирил Домусчиев.

„Неувереността, на която и да било политическа партия, която е в управляващата коалиция, че това правителство ще издържи, ги карат да поемат ангажименти към синдикати, към партньори, които са с радикални възгледи, които не са добре за българската икономика.

Всичко това тръгна отпреди години, когато ПП бяха на власт, Асен Василев раздаваше пари. Той забрави за политиката на консервативност и започна да раздава пари. Това отвори Кутията на Пандора, виждате какви заеми се взимат всяка година“, заяви Домусчиев.

„Да виждате някъде реформи. Администрацията се увеличава, ние им плащаме заплатите. В момента един служител в администрацията взима повече от един частен служител“, каза още шефът на КРИБ.

По отношение на идеята за увеличение на пенсионните вноски с 2 процентни пункта, той заяви, че това ще доведе до увеличаване на разходите за бизнеса, увеличаване на себестойността на продукцията, на инфлацията.

„С увеличаването на инфлацията се увеличават нашите съмнения за нашето място в еврозоната. И е лош сигнал. Няма никаква логика в това, което се прави. Няма реформи, които да подобрят приходите, включително в пенсионната система.

Да се оправдават, че вдигат застрахователната тежест за сметка на пенсионната възраст… Тези предприятия ще започнат да загиват ние вече не сме конкурентоспособни. Това е един допълнителен разход за всяка една фирма и за всеки един работещ. Вие ще взимате 2% по-малко, същото касае и работодателя“, подчерта той.

„Тези обещания за увеличение на заплатите не виждам за какво се правят. Който и да питате, всеки се оплаква от държавната администрация, продуктивността им не се е увеличила“.

Според Домусчиев страната върви към Румънския сценарий – увеличаване на инфлацията, на външните заеми, увеличаване на външния дълг на България и със сигурност касае икономиката.

„Ще намалее ръста на икономиката. Това са неща, които убиват държавата и рейтинга й.

Ако не вземем мерки – да сме разумни в правенето на бюджета, да се спре този ръст на заплати в обществени сектор…

Наливат се едни милиарди, вместо да се наливат в нещо, което създава продукция“, посочи той.

„За съжаление, нямаме това влияние, което имат синдикатите. Те се вписват в популисткото мислене на политиците. Второ, винаги плашат с протести. Това влияние на бизнес климата в страната и на взимането на решения.

Миналата година сме в Топ 3 в Европа по ръст на заплати, тази тенденция се запазва“, каза още той.

„Съкращения в частния бизнес най-вероятно няма да има, но при всички положения ни чака сериозна криза, което значи липсва на ръст в производството, в износа.

Не съм оптимист за следващите години. Ние сме част от Европа, а тя е в нокдаун, в едно менгеме между САЩ и Китай. И понеже сме част от Европа, която обаче няма капиталите на Западна Европа, нямаме този потенциал, какъвто все още има Западна Европа да издържи и затова няма да е никак лесно на българската индустрия.

Според шефа на КРИБ следващата година ще е трудна.

„Година с много малък ръст на икономиката. Управляващите да имат куража да си държат на обещанията, че данъците няма да се пипат и да започнат реформи. Ние сме готови да участваме във всякакви кръгли маси и дискусии. Просто трябва кураж за реформи. И парите ще се намерят“, посочи в заключение Домусчиев.