Започва масово миене бургаските улици: Преместете автомобилите, за да не пречат и вижте графика

Община Бургас стартира по-рано голямото пролетно измиване на улиците в града тази година. Запознайте се с графика и на съответната дата преместете автомобила си, за да бъде свършена работата качествено. За да не бъдат създадени транспортни проблеми, измиването на улиците ще се извършва основно през нощта - между 22.00 и 5.00 часа.

През 2020-а в графика са включени повече малки улици. Измиването е дейност, която през топлите месеци Община Бургас и почистващата фирма извършват еженощно.

Междувременно, по заповед на кмета Димитър Николов общинските дружества "Бургасбус" и "Дезинфекционна станция" започнаха да извършват регулярна дезинфекция на всички превозни средства от градския транспорт. С безвреден за хората, но унищожаващ болестотворните микроорганизми препарат се третират стъкла, седалки, под, както и всички повърхности, които докосваме най-често.

Не забравяйте, че хигиената е изключително важна за ограничаване разпространението на сезонните вируси и бактерии!

Ето и график за измиване на улиците през март:

10.03.2020 г.; 24.03.2020 г. - ЦАУ "ИЗГРЕВ"

- бул. Ст. Стамболов, УМБАЛ, ул. Д. Димов, ул. Атанасовско езеро, ул. Н. Петков

- бул.6, 7, 11, 13, 15, 17, 19

- ул. Н. Петков, ул. Г. Калоянчев

- бул. Ст. Стамболов - от ж.п. надлез до кръгово ВХТИ

11.03.2020 г.; 25.03.2020 г. - ЦАУ "ЗОРА", ж.к. "ЛАЗУР"

- бул. Демокрация (от ул. Копривщица), у-ще по Автотр., ул. 24-ти ПЧП, до ул. Копривщица

- бул. Демокрация до ж.п. прелез, ст. Лазур, ул. 24-ти ПЧП, ул. Копривщица до бул. Демокрация

- бул. Демокрация от 24-ти ПЧП до ж.п. надлез

- бул.24-ти ПЧП от бул. Демокрация до ж.п. прелез

12.03.2020 г.; 26.03.2020 г. - ЦАУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

- бул. Захарий Стоянов, ул. Миньорска, ул. Кооператор

- бул. Захарий Стоянов, ул. Кооператор, ул. Петрова нива, ул. П. Войвода, ул. Тракиец, бл. 122, 131

- ул. Ал. Г. Коджакафалията - посока Захарий Стоянов

- бул. Захарий Стоянов - от ул. Миньорска посока гр. Средец

- ул. Кооператор

- ул. Кап. П. войвода

- ул. Ал. Г. Коджакафалията посока Твърдица

- ул. Въстаническа - от бул. Захарий Стоянов до ул. Ал. Г. Коджакафалията

- ул. Г. Попаянов - от бул. Захарий Стоянов до ул. Ал. Г. Коджакафалията

13.03.2020 г.; 27.03.2020 г. - ЦАУ "ПРИМОРИЕ"

- бул. Демокрация, ул. Цар Симеон I, ул. Кирил и Методий

- ул. Кирил и Методий, ул. Цар Симеон I, бул. Сан Стефано, бул. Демокрация

- ул. Цар Симеон I, ул. Княз Батенберг, ул. К. Фотинов ул. Лермонтов, ул. Славянска, бул. Ст. Стамболов

- бул. Демокрация - от бул. Сан Стефано до Цар Симеон I

- ул. Булаир

16.03.2020 г. - ЦАУ "ОСВОБОЖДЕНИЕ"

- ул. Л. Маджаров, ул. Яни Попов (до бл. 65), бл. 21 - бл.15 (посока Я. Комитов), ул. Янко Комитов

- ул. Яни Попов (от бл. 65-бл. 63), локално на Проф. Якимов, Янко Комитов - с пресечките

- бул. Проф. Якимов - посока ул. Одрин

- надлез Кроношпан

- пътен възел ЮГ

- ул. Одрин

- ул. Струга - от бул. Ст. Стамболов до надлез Вл. Павлов

17.03.2020 г.; 31.03.2020 г. - ЦАУ "ИЗГРЕВ", жк. "ИЗГРЕВ"

- участък - от бл. 73, жандармерия, ул. Д Аврамов, ул. Д. Димов

- ул. "Акве калиде" до бл. 31, ул. Д. Аврамов, посока бл. 68, 62, 64 до бл. 56

- ул. Транспортна (докъдето позволява, във връзка с ремонтните дейности)

- ул. Д. Димов - от ж.п. прелез до кръгово Сл. бряг

- ул. Д. Аврамов

- ул. Г. Калоянчев

18.03.2020 г. - ЦАУ "ЗОРА"

- участък, заключен между бул. Сан Стефано, бул. Ст. Стамболов, бул. Демокрация

- участък, заключен между бул. Ст. Стамболов, ул. Струга, ул. Одрин, бул. Сан Стефано

- участък, заключен между бул. Сан Стефано, ул. Т. Александров, ул. Одрин

- ул. Сан Стефано - от бул. Демокрация до бул. Ст. Стамболов

- бул. Ст. Стамболов - от Техникум по механотехника до бул. Сан Стефано

- бул. Сан Стефано - от ул. Ст. Стамболов до бул. М. Луиза

- ул. Струга

- ул. Одрин - от Сан Стефано до кръгово Трапезица

19.03.2020 г. - ЦАУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

- участък, заключен между ул. Петрова нива, ул. Кооператор, бл. 492, 496, 105, 107, терминал, ул. Ал. Г. Коджакафалията

- участък, заключен между бул. Захарий Стоянов, ул. Г. Полянов, ул. Ал. Г.

Коджакафалията

- участък, заключен между ул. Петрова нива, ул. Г. Полянов, бл. 461, 463, 466, 467, ул. Ал

Г. Коджакафалията

- ул. Въстаническа - от бул. Захарий Стоянов до ул. Ал.Г. Коджакафалията

- ул. Г. Полянов - от бул. Захарий Стоянов до ул. Ал.Г. Коджакафалията

- ул. Индустриална

- ул. Спортна

- ул. Вая

- бул. Т. Александров.