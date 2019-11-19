Млади акробати от Бургас спечелиха пълен комплект отличия от национален турнир

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Блястящо се представиха бургаските състезатели от СКА "АКРО- ДЖЪМП" на националния турнир "Млад акробат". Даниел Стойчев спечели златен медал , Антон Димитров сребърен медал, а Никол Климкина бронзов медал в индивидуално изпълнение.

В състезанието са взели участие 250 състезатели от 11 клуба. Турнирът се организира от Българсаката федерация по спортна акробатика.

При двойките успехи за клуба постигнаха Валентин Василев /СКА "АКРО ДЖЪМП" /Ивет Тодорлиева/СКА "ЧЕРНОМОРЕЦ"/- златни медали смесена двойка; Никола Видов и Александър Клековкин - златни медали мъжка двойка; Александър Желев и Петър Боянов -златни медали мъжка двойка; Мая Георгиева и Светоана Николова - сребърни медали женска двойка; Жаклин Жекова и Ивайла Кържев - сребърен медал женска двойка;Алекса Кирякова, Габриела Кирякова, /СКА АКРО ДЖЪМП/Стела Няголова /СКА ЧЕРНОМОРЕЦ/ - бронзови медали. Много добро и достойно представяне и на другите деца които се класираха в шестицата, Теодора Драгоманова, Александра Ганева, Пламена Жекова,Мария Танева, Димяна Стоянова, Гриша Генов.

"Браво деца, вие сте нашата гордост,продължавайте да тренирате упорито защото труда се възнаграждава", коментира с удовлетворение Женя Станева-председател на СКА,,АКРО-ДЖЪМП,, Бургас.

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