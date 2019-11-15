Община Бургас върна катун роми обратно в Сливенско, премахна незаконния им бивак край ж.к. „Славейков”

Община Бургас извърши съвместно с Полицията една от регулярните си акции в района на бившата зеленчукова борса край к-с "Славейков". Там за пореден път роми от Сливенско изключително бързо и сръчно си бяха спретнали бивак на открито. Около него, както винаги, се беше образувало незаконно сметище.

Групата от около 20 души е изпроводена към родните места. Дванадесетте импровизирани постройки се премахват и днес следобед мястото ще бъде напълно почистено.

„Община Бургас няма да допусне усядането на подобни групи на нейна територия. Много хора още помнят как 2-годишно момиченце от такъв ромски бивак, оставено без надзор, беше премазано през 2009 г. от влака, минаващ по релсите до к-с "Славейков"”, напомнят от Община Бургас.