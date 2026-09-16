Бургас ще отбележи Световния ден за информираност за болестта на Алцхаймер с флашмоб и „Кафене на забравената поръчка“ на 21 септември. Двете инициативи се организират от Домашния социален патронаж.

Вечерта един от най-разпознаваемите символи на града - Моста ще бъде осветен в лилаво в знак на информираност и съпричастност към хората с болест на Алцхаймер и техните близки.

Часове по-рано – в 10.00 часа пространството пред Пантеона ще се изпълни с музика, движение и хора, обединени от едно послание – „Нека се движим за паметта!“. Флашмобът е под ръководството на рехабилитатора Деница Пантова, а участниците ще се раздвижат с музика и ще отправят позитивни послания за грижата за тялото и мозъка.

Поканата е към всички бургазлии – независимо от възрастта. Не са необходими специални умения или предварителна подготовка. Нужно е само желание да се включите. Защото движението е част от активния начин на живот, а активният живот е важен за доброто физическо и психическо състояние.

От 15.00 часа в Експо център „Флора“ темата ще продължи в по-различен формат с „Кафене на забравената поръчка“ – подкаст на живо с кафе, музика, разговори и раздвижване.

Гости ще бъдат д-р Диляна Стоянова – ендокринолог, д-р Мариана Недялкова – диетолог и нутриционист, и Деница Пантова – рехабилитатор и ерготерапевт. Те ще говорят за това какво поставяме на масата всеки ден, колко се движим, колко общуваме и как тези елементи от ежедневието се отразяват на здравословното остаряване.

Инициативата ще погледне към деменцията не само като медицинска диагноза, а и към човека зад нея – неговите нужди, достойнство, отношения и място в обществото.

Входът е свободен.

С двете инициативи Домашен социален патронаж – Бургас ще отбележи Световния ден за информираност за болестта на Алцхаймер, като постави акцент върху превенцията на деменцията, активното и здравословно остаряване и значението на движението, храненето и общуването.

Освен това, Домашен социален патронаж – Бургас продължава да развива и практическата подкрепа за хората в града. От 15 септември в ж.к. „Меден рудник“, на ул. „Апостол войвода“ №3, ет. 1, в района на Зеленчуковия пазар, работи нова социална приемна. В нея потребители и лични асистенти по Механизма „Лична помощ“ от района и околните населени места могат да получат консултации и административно съдействие.