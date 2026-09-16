Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо двама мъже, обвинени в умишленото убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе. Според прокуратурата двамата са съизвършители на престъплението. В съдебната зала от държавното обвинение посочиха, че събраните до момента доказателства обосновават предположение за съпричастността на обвиняемите.

Предстои да бъдат извършени ДНК експертиза на ножа, посочен като оръжие на престъплението, както и техническа експертиза на записи от охранителни камери. Прокуратурата заяви, че съществува опасност двамата да се укрият или да извършат престъпление, както и да въздействат върху свидетели.

Защитата оспори твърденията на прокуратурата и поиска по-леки мерки. Адвокатите посочиха, че доказателствата все още са противоречиви и предстои да се изясни механизмът на случилото се. Според защитата обвиняемите са били нападнати с метална тръба и са действали при самоотбрана. За единия от тях беше поискан домашен арест.

Пред съда единият от обвиняемите заяви, че съжалява за случилото се и отрече да знае кой е нанесъл смъртоносния удар с ножа, съобщава БТА.

Случаят е от 13 септември, когато след конфликт между две групи в Сунгурларе се стигна до физическа саморазправа. 45-годишният мъж е бил намушкан с нож и е починал на път за болница в Бургас. При инцидента са пострадали още четирима души – три жени и 15-годишен младеж. Първоначално по случая бяха задържани осем души, а впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на двама от тях.